Ermordeter Paul Warnecke : Am Grab eines erschossenen Quickborners: Kreis Pinneberg erinnert an Nazi-Opfer

Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz erfolgte am 27. Januar. Dieser Tag ist dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus gewidmet. In Quickborn hatten Nazis unter anderem Paul Warnecke ermordet.

Quickborn | Quickborns Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) war sich sicher: „Das ist genau der richtige Ort. Paul Warnecke war das erste Quickborner Opfer des Nationalsozialismus.“ An der Gedenkstele am Harksheider Weg fand Donnerstag (27. Januar) die offizielle Kranzniederlegung des Kreises Pinneberg anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozia...

