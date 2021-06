Massiver Schädlingsbefall : Raupen fressen zahlreiche Eichen im Kreis Pinneberg kahl

Massiver Raupenbefall hat zahlreichen Eichen vor allem rund um Quickborn, Hasloh und Bönningstedt zugesetzt. Die Insekten haben die Kronen fast kahlgefressen.

Bezirk Quickborn | Wer Anfang Juni auf den Straßen und Wegen in Hasloh und Umgebung unterwegs war und sich umsah, konnte erschrecken: Teilweise reihte sich dort eine fast kahle Eiche an die nächste. Besonders extrem sah es in der Feldmark zwischen Bönningstedt und Hasloh aus, aber auch an der B4, rund um die Wulfsmühle in Tangstedt und im weiteren Kreis Pinneberg: Übera...

