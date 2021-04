Fußball-Bezirksliga : Kontinuität beim TuS Hasloh: Trainerteam und 23 Spieler bleiben

Chefcoach Fabian Trama setzt mit den Co-Trainern Carsten Bätge und Roman Kasper für die neue Saison auf bewährte Kräfte.

Hasloh | Lediglich viermal durften die Fußballer des TuS Hasloh im Herbst 2020 in der Bezirksliga, in die sie nach 14-jähriger Abstinenz wieder aufgestiegen waren, in Aktion treten – dann musste die Saison 2020/2021 aufgrund der Corona-Beschränkungen unter- und schließlich abgebrochen werden. Diese vier Partien haben aber offensichtlich Lust auf mehr gemacht,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.