Dreiste Aktion : Kleiderkammer des DRK Quickborn wird als Müllhalde genutzt

Gut erhaltene Kleidung – die sucht die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes in Quickborn immer. Doch was sich manchmal in den Säcken findet, spottet jeder Beschreibung.

Quickborn | Mehrere Kartons stapeln sich auf den Stühlen vor der Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Quickborn. „Das müssen wir alles entsorgen“, sagt Anita Schreiber, Leiterin der DRK-Kleiderkammer, am Dienstag (6. April) im Gespräch mit shz.de. Zweieinhalb Stunden haben sie und drei weitere Helferinnen gerade die neuen Spenden sortiert – darunter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.