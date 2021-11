Quickborn : Kinder der Kita Zwergenvilla packen Geschenke für Waisenkinder

In der Awo-Kindertagesstätte Zwergenvilla haben Kinder für Kinder Geschenke verpackt. Über die Aktion „Weihnachtspäckchen für Kinder in Not“ werden diese jetzt an ihre kleinen Empfänger gesandt.

Quickborn | Die Erzieherin Henrike Faesel hat im zweiten Jahr die Aktion „Weihnachtspäckchen für Kinder in Not“ in die Quickborn-Heider Kita Zwergenvilla geholt. Bei der Aktion der Stiftung Kinderzukunft werden seit 1995 fix und fertig gepackte Weihnachtspäckchen mit Lastwagen nach Bosnien und Herzegowina, Rumänien sowie in die Ukraine gebracht und dort an Kinder...

