Polizei sucht Zeugen : Achtjähriger Junge bei Verkehrsunfall in Kisdorf schwer verletzt

Das Kind lief hinter einem parkenden Fahrzeug auf die Straße und wurde von einem Auto frontal erfasst. Der 35-jährige Fahrer aus Alveslohe blieb unverletzt.

02. September 2021, 13:12 Uhr

Kisdorf | Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Kisdorf (Kreis Segeberg) am Mittwochnachmittag (1. September) ist ein achtjähriger Junge schwer verletzt worden. Wie Polizei-Pressesprecher Lars Brockmann mitteilte, ist das auf die Straße laufende Kind von einem Fahrzeug frontal erfasst worden.

Autofahrer versuchte zu bremsen

Demnach ereignete sich der Unfall um 17.17 Uhr zwischen den Straßen Am Sportplatz und Eichengrund. Laut Zeugenberichten lief der Junge von rechts kommend hinter einem parkenden Fahrzeug hervor auf die Fahrbahn. Trotz Bremsung und Ausweichens von dem Fahrer des Peugeot, erfasste er das Kind frontal. Der Autofahrer war auf der Straße Sengel in Richtung Henstedt-Ulzburg unterwegs.



Rettungskräfte brachten den Achtjährigen mit schweren Verletzungen in ein Hamburger Krankenhaus. Mittlerweile schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr, so Brockmann. Laut Polizei liegen momentan keine Hinweise auf eine nicht angepasste Geschwindigkeit des Autofahrers vor. Der 35-jährige Mann aus Alveslohe blieb unverletzt.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizeistation in Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nun nach Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (04193) 99130 entgegen.