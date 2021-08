Politik : Kinder- und Jugendbeirat Hasloh: Nach der Wahl ist vor dem Amt

Im Juni sind die Mitglieder des neuen Kinder- und Jugendbeirats in Hasloh gewählt worden. Im August werden die jungen Leute in einer konstituierenden Sitzung ins Amt gehoben. Wir haben nachgefragt, wie die Stimmung ist.

Hasloh | Dass es bei der Wahl des Hasloher Kinder- und Jugendbeirats (KJB) am Ende so spannend werden würde, dass es eine Stichwahl geben musste, war nicht vorauszusehen: Schon Ende Mai versammelten sich von 185 wahlberechtigten Jugendlichen 26 an der Urne in der Turnhalle der Gemeinde Hasloh, um fünf der zur Wahl stehenden sechs jungen Leute in den Beirat zu ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.