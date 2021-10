Kripo ermittelt : Kia-Coupé von Autohaus-Gelände in Norderstedt gestohlen

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen, grenzt die Tatzeit ein und sucht nun nach Zeugen.

14. Oktober 2021, 16:43 Uhr

Norderstedt | Schon wieder ist ein Auto verschwunden: In der Nacht auf Donnerstag (14. Oktober) haben Unbekannte in Norderstedt einen Kia Stinger von dem Gelände eines Autohauses gestohlen. Das hat der Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, Lars Brockmann, mitgeteilt. Nun sucht die Polizei im Rahmen ihrer Ermittlungen nach Zeugen.

Blaues Coupé mit Hamburger Kennzeichen

Das blaue Coupé mit Hamburger Kennzeichen verschwand demnach in der Zeit zwischen 16 Uhr am Mittwoch und 9 Uhr am Folgetag und stand bis dahin auf einem Autohaus-Gelände in Höhe des Cordt-Buck-Weges. Über den Wert des Fahrzeuges machte die Polizei zunächst keine Angaben und gab auch keine Informationen zum Tathergang an die Öffentlichkeit.

Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei uns ruft mögliche Zeugen dazu auf, sich unter Telefon (04101)2020 zu melden. Interessant sind Hinweise zum möglichen Verbleib des Autos, aber auch andere tatrelevante Beobachtungen.