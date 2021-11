Kostenloser Corona-Schnelltest : Wegen steigender Nachfrage: Awo-Testzentrum in Quickborn wieder eröffnet

Nur wenige Wochen war das Testzentrum an der Ulzburger Landstraße in Quickborn-Heide geschlossen. Damals aufgrund der gesunkenen Nachfrage. Doch jetzt ist der Bedarf groß und das Zentrum bietet wieder Tests an.

Quickborn | Seit mehreren Wochen steigen die Corona-Fallzahlen wieder drastisch an. Überlegungen über eine Testpflicht sowohl für Geimpfte als auch Ungeimpfte gibt es immer wieder. Der Gesundheitsdienstleister SHC Social Health Care reagiert darauf, und hat seit Montag (15. November) das Testzentrum an der Awo-Begegnungsstätte in der Ulzburger Landstraße 399 in Q...

