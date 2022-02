Politisches Kabarett : Quickborn: Darum rät Josef Brustmann dazu, die roten Schuhe zu kaufen

Josef Brustmann kommt aus Wolfratshausen (Oberbayern) und sieht darin in gewisser Weise eine Überlebensstrategie. Warum, das verrät der Musiker, Kabarettist und ehemalige Lehrer bei einem Auftritt in Quickborn.

Quickborn | Wenn sich die Erde verhaspelt, durch die Republik ein Rechtsruck geht und Corona sowieso alles auf den Kopf stellt, dann versucht einer zu retten, was zu retten ist – mit Instrumentengetöse, lautem Singen und Pfeifen im Wald. Kritiker bezeichneten Josef Brustmann einmal als tröstenden Stern am konfusen Kabaretthimmel. Stimmt das? Und was hilft, wenn s...

