Ermittler bitten um Hinweise : Junger Mann in Norderstedt niedergeschlagen und ausgeraubt

Der 23-Jährige traf in der Nacht auf eine Gruppe von vier jüngeren Männern. Kurze Zeit nach diesem Zusammentreffen griffen ihn zwei an und schlugen ihn nieder.

Norderstedt | Nachdem ein 23-Jähriger in Norderstedt (Kreis Segeberg) in der Nacht zu Freitag (18. März) von bislang Unbekannten niedergeschlagen und ausgeraubt worden ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die die Tat womöglich beobachtet haben oder die Täter kennen. Wie Polizeisprecher Lars Brockmann mitteilte, traf der junge Mann gegen Mitternacht am U-Bahnh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.