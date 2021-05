Polizei sucht Zeugen : Jugendliche randalieren in Quickborn und zünden Auto-Anhänger an

Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert. Als die Jugendlichen die Beamten sahen, ergriffen sie die Flucht.

10. Mai 2021, 15:45 Uhr

Quickborn | Jugendliche haben in Quickborn am Sonntagabend (9. Mai) einen Einsatz für die Polizei ausgelöst. Wie ein Zeuge mitteilte, sollen sich gegen 20.30 Uhr randalierende Jugendliche in der Straße Am Freibad im Bereich des Jugendhauses aufgehalten haben. Dabei hatten sie offenbar einen Anhänger angezündet. Das Feuer konnte allerdings schnell wieder gelöscht werden.

Auf der Anfahrt der ersten Streife liefen einige Personen beim Erblicken des Streifenwagens davon. Lars Brockmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg

Laut Polizeiprecher Lars Brockmann meldete der Zeuge, dass die Jugendlichen mit einem Ball gegen das Falltor eines Gebäudes geschossen hätten. „Auf der Anfahrt der ersten Streife liefen einige Personen beim Erblicken des Streifenwagens davon“, erläuterte Brockmann.



Die Beamten fanden die Reste eines geselligen Grillabends vor sowie Rauch, der aus einem Auto-Anhänger mit Quickborner Kennzeichen drang. Der Anhänger hatte unter einem Carport gestanden. „Durch das schnelle Eingreifen entstand nur geringer Sachschaden an dem Anhänger über etwa 150 Euro“, sagte der Pressesprecher.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung

Anschließend fahndeten mehrere Streifenwagen im Stadtgebiet nach den Jugendlichen. Bislang ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt in Sachen der versuchten Brandstiftung und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer (04101) 2020 erreichbar.