Norderstedt : Erst Impfung, dann Eis: Mobiles Impfteam kommt ins Herold-Center

Bereits zum zweiten Mal kommt ein mobiles Impfteam nach Norderstedt. Dieses Mal bieten die Mitarbeiter in den Räumlichkeiten des Herold-Centers eine Impfung an.

Norderstedt | Das Impfzentrum in der Stadt Norderstedt ist seit Sonntag (26. September) Geschichte. Planmäßig ist die Einrichtung, in der sich Freiwillige gegen das Coronavirus impfen lassen konnten, geschlossen worden. Nun ist aber eine neue Aktion in Norderstedt geplant. Die kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) schickt ein mobiles Impfteam ins No...

