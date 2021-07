Popkonzert in Hasloh : Jan Keßler kommt mit moderner Kirchenmusik zum Mitsingen

Gemeinsam musizieren und singen - die Kirchengemeinden Quickborn-Hasloh und Quickborn-Heide veranstalten ein Mitsingkonzert. Auftreten wird Kirchenmusiker Jan Keßler.

Hasloh | Viel zu lange war es nicht möglich, gemeinsam zu singen – nicht im Chor, nicht in der Kirche. Nun planen die evangelischen Kirchengemeinden Quickborn-Hasloh und Quickborn-Heide auch hier einen Schritt in Richtung Normalität und haben ein Mitsingkonzert organisiert. Es wird am Donnerstag, 5. August, ab 17 Uhr vor der Kirche in Hasloh, Kronkamp, stattfi...

