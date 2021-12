Jahresrückblick 2021 : Ellerau ersteigert historische Immobilie und lässt Berliner Damm sanieren

Es lief vieles, aber längst nicht alles glatt in den vergangenen zwölf Monaten. Und so bleiben zwei Baustellen im Ellerauer Bürgerpark für das neue Jahr.

Ellerau | Ellerau ist eine Gemeinde im Grünen, umgeben von Wiesen und Feldern. Will man dazu den Begriff von der grünen Lunge bemühen, so ist das wohl am ehesten der Bürgerpark. Die Anlage ist beliebte Abkürzung für diejenigen, die aus dem Osten kommend ins Zentrum möchten, außerdem beliebter Treffpunkt für Spaziergänger und Hundebesitzer. Im ausklingenden J...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.