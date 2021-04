Rotary-Wald Langeloh : Interact und Rotary pflanzen 300 Bäume in Quickborn

Im Rotary-Wald Langeloh sollen bis zu 18.000 Bäume auf drei Hektar angepflanzt werden. Nun erfolgte die zweite Aktion.

Quickborn | Eine Million Bäume wollen die Rotary Clubs in diesem Jahr weltweit pflanzen. Der Rotary Club Quickborn engagiert sich bereits seit Jahren durch Pflanzaktionen für den Klimaschutz und trägt einen nicht unwesentlichen Teil dazu bei, das Ziel zu erreichen. Am Sonnabend, 17. April, wurden 300 weitere Bäume im Rotary-Wald an der Straße Langeloh gepflanzt. ...

