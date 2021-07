Für mehr Vielfalt in der Natur : Insektenschutz: Darum steigt die Zahl der Blühwiesen in Quickborn

Die Verwaltung, die Naturfreunde Pinneberg, die SPD – mehrere Initiativen treiben den Umbau von Flächen in einen Lebensraum für Insekten voran. Das Ergebnis ist beachtlich.

Quickborn | Es ist einige Wochen her, dass Rainer Naujox an dieser Stelle gestanden hat. Jetzt sieht der Chef der Naturfreunde Pinneberg, was er zu sehen gehofft hatte: ein Farbenmeer, unzählige Insekten, tieffliegende Schwalben. Er ist zufrieden. Die monatelange Vorarbeit hat sich gelohnt. Naujox Blick schweift über die Blühwiese in Quickborn, dann zückt er sein...

