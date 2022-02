Infos für neue Fünftklässler : Bönningstedter Gemeinschaftsschule Rugenbergen stellt sich vor

Sowohl Eltern als auch Kinder sollen die Chance haben, die Einrichtung in Bönningstedt unter die Lupe zu nehmen. In diesem Jahr finden die Infotage an der Gemeinschaftsschule wieder in Präsenz statt.

Bönningstedt | Im vergangenen Jahr war an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen in Bönningstedt vieles ganz anders. Da hatten Eltern und potenzielle neue Schüler nämlich coronabedingt nicht die Chance, das Schulgebäude an der Ellerbeker Straße live und in Farbe zu sehen. Stattdessen stellten Schüler die Einrichtung vor – in einem Video, das sich Interessierte online a...

