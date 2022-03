Krieg in der Ukraine : Erste Flüchtlinge sind da: So bereitet sich Quickborn vor

Erstmals veröffentlicht die Stadt detaillierte Informationen zu der Situation ukrainischer Flüchtlinge in Quickborn und sagt, was ein Grundstück in der Friedlandstraße damit zu tun hat.

Quickborn/Ellerau | Die Quickborner Verwaltung rechnet nac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.