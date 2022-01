Quickborn und Ellerau : Impfpflicht in der Pflege: Das sagen die Betreiber der Seniorenheime

Die Spitzen der Dana-Seniorenheime in Quickborn und der Seniorenresidenz in Ellerau bereiten sich auf die Impfpflicht für ihre Angestellten vor. Und kritisieren den Bund.

Ellerau/Quickborn | Jürgen Sturm bleibt ruhig, wenn das Thema auf die neue Impfpflicht für das Gesundheitswesen kommt. Erst im Sommer 2021 hat er die Leitung der Ellerauer Seniorenresidenz am Finkenweg übernommen und ist seitdem ununterbrochen im Krisenmodus. Da kommt es auf eine weitere Herausforderung kaum noch an. Außerdem hat er in diesem Fall einen strategischen Vor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.