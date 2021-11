Kripo ermittelt : Impfpässe gefälscht: Polizei durchsucht Wohnungen von zwei Quickbornern

In einer Apotheke in Quickborn wollten sich zwei junge Männer illegal Corona-Impfzertifikate ausstellen lassen. Doch eine Mitarbeiterin wurde misstrauisch und forschte nach.

Quickborn | Zwei junge Männer aus Quickborn haben offenbar versucht, sich illegal ein Impfzertifikat ausstellen zu lassen. Dank einer aufmerksamen Apotheken-Mitarbeiterin flog das Vorhaben jedoch auf. Wie die Polizei am Dienstag (9. November) mitteilte, hatte ein 25-Jähriger aus Quickborn am Freitag (5. November) in einer Quickborner Apotheke einen Impfpass vo...

