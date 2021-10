Corona-Neuinfektionen : Mehr als 30 Prozent der Erkrankten im Kreis Segeberg sind geimpft

Auch im Segeberger Raum ist es in den vergangenen Wochen zu Impfdurchbrüchen gekommen. Laut Experten ist das allerdings nichts Ungewöhnliches.

Kreis Segeberg | Die Impfquote in Deutschland steigt. Zwar momentan deutlich langsamer als zu Beginn, aber immer mehr Menschen entscheiden sich für den Schutz gegen das Coronavirus. Im gleichen Zug steigt allerdings auch die Zahl derer, die trotz einer Impfung an dem Virus erkranken und teilweise in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. 36 Prozent der Gesamt-N...

