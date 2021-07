Quickborn : Im Lions Club hat mit Ragna Köppl wieder eine Frau das Sagen

Im Lions Club Quickborn (LCQ) ist das Präsidentenamt von Patan Yusufi einmal mehr auf Ragna Köppl übergegangen. Für sie ist es bereits die dritte Amtszeit.

Quickborn | Der Stabwechsel fand leise und von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt statt: Zum neuen Amtsjahr im Lions Club Quickborn (LCQ) am Donnerstag (1. Juli) ist mit Ragna Köppl wieder eine Frau an die Spitze gerückt. Sie bringt viel Erfahrung mit, denn sie steht dem Verein nun bereits zum dritten Mal in dessen 18-jähriger Geschichte vor. Die Brückenb...

