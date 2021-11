In Quickborn wird aufgeforstet : Nach illegaler Rodung: So baut Förster Christian Rosenow einen neuen Wald

Fachleute bereiten die Wiederaufforstung der Fläche vor, die Ende 2020 gerodet worden war. Und auch die Staatsanwaltschaft beschäftigt sich mit dem Fall.

Quickborn | Schleswig-Holstein hat zwei Meere, aber vergleichsweise wenig Wald. Genau genommen ist es sogar das waldärmste Bundesland. Bäume in großer Zahl zu verlieren, kann sich der Norden also nicht mehr leisten. Vor diesem Hintergrund wiegt die illegale Rodung der 1,8 Hektar großen Fläche am Quickborner Birkenweg besonders schwer. Nun allerdings sollen Fachle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.