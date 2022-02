Norderstedt : Polizei entdeckt zufällig Hunderte verschwundene Postsendungen

Polizeibeamte wollten einen 21 Jahre alten Norderstedter zum Haftantritt abholen, als sie über unzählige prall gefüllte Postboxen stolperten. Jetzt wird gleich gegen zwei Männer ermittelt.

Norderstedt | Die Norderstedter Polizei wollte am Freitagabend (11. Februar) lediglich einen Erzwingungshaftbefehl vollstrecken. Dabei ging es um 30 Euro. Doch dann wurden die Beamten überrascht, wie die Polizei am Dienstag (16. Februar) mitteilte. Bei dem gesuchten 21-Jährigen wurden Hunderte Postsendungen gefunden. Nachdem die in dem Mehrfamilienhaus befindlic...

