Umsatzplus von 30 Prozent : Hofladen Inselmann in Hasloh: Nachfrage nach regionalen Produkten steigt

Für Menschen, die Wert auf eine nachhaltige sowie regionale Ernährung legen, ist der Hofladen Inselmann in Hasloh eine gute Anlaufstelle: Hier gibt es frisches Obst und Gemüse, Eier und Fleisch, Kaffeespezialitäten und Backwaren.

Hasloh | Was das Herz begehrt – beim Hofladen Inselmann in der Gemeinde Hasloh ist für jeden etwas dabei. Ob Kirschen, Brot oder Käse – das Familienteam um Heinz Inselmann verkauft in seinem Geschäft viele Produkte aus der näheren Umgebung. Also frisch, ökologisch wertvoll und direkt vom Erzeuger. Die Nachfrage nach regionalen Produkten ist während der Pande...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.