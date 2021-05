Abzocke im Herold-Center : 76-jähriger Norderstedter beim Geldwechseln im Parkhaus bestohlen

Der Norderstedter wollte dem Unbekannten nur helfen. Am Ende wurden ihm 70 Euro aus seinem Portemonnaie geklaut.

Caroline Hofmann

19. Mai 2021, 15:11 Uhr

Norderstedt | In Norderstedt ist ein 76-jähriger Mann im Parkhaus des Herold-Centers Opfer eines Diebstahls geworden. Das teilte Kai Hädicke-Schories von der Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Demnach ereignete sich die Tat bereits am Dienstag (11. Mai) gegen 11.30 Uhr.

70 Euro unbemerkt gestohlen

Dabei wurde der 76-jährige Norderstedter an einem Kassenautomaten im Erdgeschoss zum Ärztehaus von einem Unbekannten angesprochen, der ihn bat, eine 2-Euro-Münze zu wechseln. Die Hilfsbereitschaft des Mannes wurde von dem Täter am Ende ausgenutzt. „Aus angeblicher Hilfsbereitschaft beim Geldwechseln griff der Täter selbst in das Münzfach des Portemonnaies seines Opfers und entwendete dabei unbemerkt 70 Euro an Geldscheinen“, schilderte Hädicke-Schories.



Fahndung verlief erfolglos

Anschließend entfernte sich der Unbekannte. Dass ihm das Geld fehlte, fiel dem Norderstedter erst später auf. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief laut Hädicke-Schories erfolglos. Der Täter soll etwa 35 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,85 Metern groß und schlank sein. Er hatte zudem schwarze Haare.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer (040) 528060 in Verbindung setzen.

Fremde bitten das Opfer, eine Münze zu wechseln. Wenn das Opfer die Geldbörse zieht und das Münzfach öffnet, wird es vom Täter oder einem Komplizen abgelenkt. Kai Hädicke-Schories, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg

Zudem warnt Hädicke-Schories eindringlich vor dem polizeibekannten Geldwechsel-Trick. „Fremde bitten das Opfer, eine Münze zu wechseln. Wenn das Opfer die Geldbörse zieht und das Münzfach öffnet, wird es vom Täter oder einem Komplizen abgelenkt“, erläutert der Polizei-Pressesprecher. Mit Daumen und Zeigefinger könne der Täter eine Münze aus dem Portemonnaie herausnehmen. Was das Opfer aber nicht sieht: „Mit dem kleinen Finger und dem Ringfinger der gleichen Hand zieht er mit einer unglaublichen Fingerfertigkeit zeitgleich das gesamte Papiergeld aus dem Papiergeldfach.“



Deshalb rät die Polizei, beim Geldwechseln Abstand zu halten, damit der Bittsteller nicht in die Geldbörse greifen kann. Weitere Hinweise zu den unterschiedlichsten Maschen von Tätern gibt es zudem online.