Henstedt-Ulzburg : Einbruch in Kirche: Täter zerstören Türen und stehlen Bargeld

Die Einbrecher müssen nach Polizeiangaben über eine Terrassentür in das Gebäude gelangt sein. Dort brachen sie mehrere Türen auf.

Avatar_shz von Caroline Hofmann

13. Juli 2021, 13:34 Uhr

Henstedt-Ulzburg | In der Nacht von Sonntag auf Montag (11. bis 12. Juli) sind Unbekannte in eine Kirche in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) eingedrungen und verursachten einen hohen Sachschaden. Das teilte Polizei-Pressesprecherin Peggy Bandelin nun mit. Demnach sind die Täter über eine Terrassentür in die Kirche an der Norderstedter Straße gelangt. Der Tatzeitpunkt wird auf Sonntag, 13.30 Uhr, bis Montag, 8.15 Uhr, eingegrenzt.

2500 Euro Sachschaden in der Kirche

In dem Gebäude brachen sie mehrere Türen auf und stahlen Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Bereichs, so Bandelin. Anschließend verließen sie die Kirche wieder und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 2500 Euro geschätzt. Hinzu kommt das gestohlene Bargeld.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach möglichen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer in der besagten Nacht etwas Auffälliges rund um die Kirche beobachtet hat, möge sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer (040) 528060 melden.