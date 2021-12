Omikron-Verdacht : Weihnachtsparty im Joy in Henstedt-Ulzburg – 820 Menschen müssen in Quarantäne

Zwei Weihnachtspartys in einem Nachtclub in Henstedt-Ulzburg haben jetzt ein Nachspiel. Weil bei mindestens einem der Gäste der Verdacht auf die Omikron-Variante besteht, müssen mehr als 800 Menschen in Quarantäne.

Henstedt-Ulzburg | Nach einem Corona-Ausbruch über die Weihnachtstage im Nachtclub Joy in Henstedt-Ulzburg hat das Gesundheitsamt des Kreises Segeberg alle 820 Gäste aufgefordert, sich in eine 14-tägige Quarantäne zu begeben. Nach Angaben von Kreissprecherin Sabrina Müller gilt das auch für Genesene und Geimpfte. Vorwürfe gegen den Betreiber der Disco wurden indes nicht...

