Sturmwarnung : Haslohs Wehr rüstet sich mit Schnitzel und Pommes für die Sturmnacht

Viermal musste die Freiwillige Feuerwehr Hasloh wegen des Sturmtiefs „Ylenia“ ausrücken. Für die nächsten Einsätze ist man gerüstet.

Hasloh | Um 6.21 Uhr rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hasloh am Donnerstag (17. Februar) erstmals wegen des Sturmtiefs „Ylenia“ aus. In der Kieler Straße wurde ein Gartenhaus demontiert und gesichert. Gut eine Stunde später kam ab 7.16 Uhr in der Ladestraße die Motorkettensäge zum Einsatz. Ein Baum wurde zersägt, die Straße wieder freigemacht. ...

