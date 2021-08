Neue Mitte II in Hasloh : Alle Grundstücke sind verkauft: Erste Gebäude im Bau

Haslohs Bürgermeister Kay Löhr (FDP) berichtet vom Fortschritt des Neubaugebietes Neue Mitte II. Nachdem alle Grundstücke veräußert sind, ist klar: Die Bevölkerung wird innerhalb von drei Jahren um 8,11 Prozent wachsen.

Hasloh | Gerade bei verregnetem Augustwetter ist es derzeit noch zugig, feucht und ungemütlich in der Neuen Mitte II. Das wird sich bis Ende 2024 aber ändern: Bis dahin wird Haslohs neues Wohngebiet errichtet sein. 145 Wohneinheiten werden hier in den kommenden drei Jahren entstehen. In denen werden nach Schätzung des Hasloher Bürgermeisters Kay Löhr rund 300 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.