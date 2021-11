Neue Mitte II : Das sind die Pläne für das Neubaugebiet Quittenknick in Hasloh

In den kommenden Jahren will der Projektentwickler Bonava mehrere Eigentumswohnungen sowie Reihenhäuser in der Neuen Mitte II realisieren. Der Verkaufsstart soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Hasloh | Nachdem die Gemeinde inzwischen alle bislang zur Verfügung gestellten Einzelhaus-Grundstücke in der Neuen Mitte II verkauft hat, hat nun auch der Projektentwickler Bonava einen Zuschlag bekommen. Der Vertrag mit der Gemeinde ist bereits in trockenen Tüchern. Bis 2024 will die Immobilienfirma auf dem rund 11.000 Quadratmeter großen Gebiet 59 Eigentumsw...

