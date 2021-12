Umgedrehter Adventskalender : Aktion der Kirche: Hasloher Schüler spenden für den Quickborner Tisch

24 Tage lang haben sie Lebensmittel und Hygieneartikel gesammelt. Kurz vor Weihnachten durften die Schüler der Peter-Lunding-Schule in Hasloh schließlich ihre Spenden für den Quickborner Tisch überreichen.

Hasloh | Bewusst abgeben, bewusst teilen und bewusst etwas Gutes tun – das haben die Viertklässler der Peter-Lunding-Schule in der Gemeinde Hasloh getan. Damit haben sie genau das erfüllt, was sich Quickborns Pastorin Caroline Raddatz der Kirchengemeinde Quickborn-Hasloh auch gewünscht und erhofft hat. 24 Dezember-Tage haben sie Spenden gesammelt. Am Dienstag ...

