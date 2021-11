Vorstoß des Seniorenbeirats : Hasloh will mobiles Impfteam in die Gemeinde holen

Auch in Hasloh sollen sich Impfwillige möglichst bald eine Erst-, Zweit- oder Drittimpfung holen können. Dafür hatte sich der Seniorenbeirat eingesetzt. Der Gemeinderat hat nun zugestimmt.

Hasloh | Die Corona-Fallzahlen steigen in Deutschland wieder rasant an und sind inzwischen so hoch wie nie zuvor. Dagegen ist die Impfquote ins Stocken geraten. Ein Zustand, den viele so nicht hinnehmen wollen. Um möglichst viele Menschen zu einer Erst- oder Boosterimpfung zu bewegen, forderte der Hasloher Seniorenbeirat nun die Gemeinde dazu auf, sich für die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.