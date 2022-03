Nach angekündigter Schließung : Widerstand gegen Pläne: Hasloh kämpft für Waldkindergarten Wurzelwerk

Die Entscheidung des ASB, die Einrichtung ab August zu schließen, stößt in der Gemeinde auf Widerstand. Hasloh gibt den Waldkindergarten nicht auf und begibt sich jetzt selbst auf die Suche nach einem neuen Träger.

Hasloh | Die Nachricht sorgte in der Gemeinde für erhebliche Unruhe. Der Waldkindergarten Wurzelwerk in Hasloh soll zum Sommer schließen. Der Träger der Einrichtung, der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), war mit der Ankündigung während der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses an die Öffentlichkeit gegangen und hatte die Politik mit dieser Vorgehensweise vor den...

