Polizei sucht Zeugen : Unbekannte brechen in Hasloher Netto-Markt ein

In der Nacht haben sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude an der Kieler Straße verschafft.

Caroline Hofmann

05. April 2021, 12:06 Uhr

Hasloh | In der Nacht von Samstag auf Sonntag (3. bis 4. April) sind bislang Unbekannte in den Netto-Markt an der Kieler Straße in der Gemeinde Hasloh (Kreis Pinneberg) eingebrochen. Das teilte Polizei-Pressesprecher Lars Brockmann am Montag (5. April) mit. In diesem Zusammenhang ist die Polizei jetzt auf der Suche nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen haben sich die Täter während der Nacht gewaltsam Zutritt in den Discounter verschafft. Zu möglichem Diebesgut machte die Polizei bislang noch keine Angaben. Beamte der Polizeistation in Quickborn nahmen eine Strafanzeige auf und veranlassten die Spurensicherung.

Polizei sucht Zeugen

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Pinneberg übernommen. Wer in der besagten Tatnacht in der Nähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, möge sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer (04101) 2020 in Verbindung setzen.