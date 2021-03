Serie: Gesichter der Region : Shari Albrecht vom Palmencafé ist Haslohs schillernde Gastronomin

Geboren in Spanien, aufgewachsen in Frankreich, ist die gelernte Schauspielerin erst in Hasloh so richtig angekommen.

Hasloh | Sie sind präsent in Quickborn und dem Umland, stehen auf der Bühne, engagieren sich für das Gemeinwohl und begegnen uns dort, wo wir einkaufen, den Feierabend oder die Freizeit verbringen. Diese Menschen gehören auf besondere Weise zu uns, sie sind Teil unseres Lebens und uns vertraut. Trotzdem wissen wir nur wenig über sie. In unserer Serie „Gesichte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.