Wahlordnung geändert : Haslohs Politik unterstützt Gründung des Jugendbeirats

Zehn Jugendliche wollen in der Hasloher Politik mitreden und stellen sich für den KJB zur Wahl.

Hasloh | Der Kinder- und Jugendbeirat (KJB) in der Gemeinde Hasloh steht für eine Gründung in den Startlöchern. Jetzt hat der Gemeinderat den Anwärtern eine wichtige Hürde genommen. Die Politiker haben einmütig dafür gestimmt, die Wahlordnung für den Beirat zu ändern. Das Problem: Bislang war eine Präsenzveranstaltung für die Wahl unumgänglich. In Zeiten von C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.