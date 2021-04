Politik macht den Weg frei : Die Planungen für Haslohs neues Dörphus starten

Übergangsweise wurden die Räume des Gebäudes von der Schule als Mensa genutzt. Jetzt soll das Dörphus umziehen.

Hasloh | „Die Schule geht raus, und die Gemeinde geht rein“, so fasste es Thomas Krohn (CDU), Vorsitzender des Hasloher Bau- und Wegeausschusses, zusammen. Und genau so soll es im ehemaligen VR-Bank-Gebäude nun auch laufen. Schon bald soll hier das neue Dorfzentrum entstehen. Vom Timing her hat alles gepasst. Während der Sanierungsarbeiten in der Peter-Lund...

