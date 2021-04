Technik beschädigt : Netto-Filiale in Hasloh nach Einbruch vorübergehend geschlossen

Die Einbrecher waren in das Büro eingedrungen und hatten die Technik beschädigt. Diese musste repariert werden.

Hasloh | Wer nach dem langen Osterwochenende am Dienstag (6. April) in der Hasloher Netto-Filiale an der Kieler Straße einkaufen gehen wollte, stand plötzlich vor verschlossener Tür. Ein Schild am Eingangsbereich wies auf eine vorübergehende Schließung aus „technischen Gründen“ hin. Auslöser für die Schließung war allerdings der Einbruch, den Unbekannte in der...

