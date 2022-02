Kinderbetreuung in Hasloh : Teure Verwaltung: Kita-Werk will 190 Euro mehr für jedes Kind

Das evangelische Kita-Werk will mehr Geld von der Gemeinde Hasloh. Die Pauschale von 350 Euro pro Kind reiche nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken.

Hasloh | Das Geld reicht nicht aus. Das stellte Andreas Brenner, Geschäftsführer des Kita-Werks des Kirchenkreises Hamburg-West/ Südholstein, am Montagabend (14. Februar) im Sozialausschuss der Gemeinde Hasloh klar. Bisher erhält das Kita-Werk pro betreutem Kind eine Verwaltungspauschale von 350 Euro. Das Kita-Werk will nun 540 Euro – also 190 Euro mehr. We...

