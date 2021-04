Unglück in Hasloh : Nach Tod einer 28-Jährigen durch Kohlenmonoxid-Vergiftung: Kripo ermittelt

Die 28-Jährige wollte die Campingdusche nutzen. Dabei atmete sie Kohlenmonoxid ein. Die Polizei bestätigte den Vorfall.

Hasloh | Im Fall der am 25. April an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung verstorbenen 28-Jährigen in der Gemeinde Hasloh (Kreis Pinneberg) hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Das bestätigte Polizeisprecherin Sandra Firsching auf Nachfrage von shz.de. „Ich kann bestätigen, dass eine leblose 28-Jährige in einem Haus in Hasloh gefunden wurde“, so Firsching. ...

