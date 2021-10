Sperrung notwendig : Mittelweg und Kronkamp: Bauarbeiten auf Haslohs Kirchenvorplatz starten

Der Kirchenvorplatz in Hasloh soll komplett umgestaltet werden und Bürger zum Verweilen einladen. Nun können die Bauarbeiten starten.

Hasloh | Die Überplanung des Platzes an der Ecke Mittelweg/Kronkamp in Hasloh läuft auf Hochtouren. Wie Bürgermeister Kay Löhr (FDP) mitteilte, starten die Bauarbeiten bereits in der 41. Kalenderwoche (11. bis 17. Oktober). Dafür ist eine Sperrung in dem Bereich vorgesehen. Wie lange die Bauarbeiten andauern werden, stehe noch nicht fest. Sicher ist aber, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.