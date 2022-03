Norderstedter Kripo ermittelt : Hamburgerin in De-Gasperi-Passage niedergeschlagen und ausgeraubt

Nachdem sie die Dame in der Passage gefragt haben, ob sie Geld wechseln könne, haben sich die drei Jugendlichen zunächst wieder entfernt. Offenbar ist aber einer von ihnen zurückgekommen und schlug zu.

Norderstedt | In der Norderstedter De-Gasperi-Passage in der Nähe des Herold-Centers ist am Freitag (11. März) eine 59-jährige Hamburgerin ausgeraubt worden. Das teilte Polizei-Pressesprecherin Sandra Firsching mit. Die Frau soll sich gegen 2.05 Uh in der Passage aufgehalten haben. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde sie vor einem Drogeriemarkt von drei Jugend...

