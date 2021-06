Abschlüsse im Bezirk Quickborn : Schüler trotzen Corona – DBG feiert „besten Jahrgang aller Zeiten“

Kaum Durchgefallene, erfolgreiche Aufholjagden, zahlreiche Top-Noten – die Schüler des Abschlussjahrgangs 2021 ließen sich durch Corona nicht ausbremsen.

Quickborn/Bönningstedt | Corona-Krise = Schulkrise? Das ist offenbar nicht überall so. Gut eine Woche vor Beginn der Sommerferien steht fest: Die Abgangsschüler an den beiden Gymnasien in Quickborn, der Quickborner Comenius-Gemeinschaftsschule und der Bönningstedter Gemeinschaftsschule Rugenbergen haben teils überragende Prüfungsleistungen abgeliefert. Die Schulleitungen mach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.