Großfeuer in Kaltenkirchen : Wieder Flammen und Rauch am Donnerstag – Kripo ermittelt zur Brandursache

Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr erneut alarmiert. Spaziergänger hatten Rauch und Flammen im Dachbereich der Werkstatt bemerkt. Der Einsatz dauert noch an.

Kaltenkirchen | Innerhalb weniger Minuten hatte sich das Feuer in einer Autowerkstatt in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ausgebreitet. Zu retten war das Gebäude am Ende nicht mehr: Am Mittwoch (6. Oktober) hat ein Brand eine KfZ-Werkstatt an der Kieler Straße vollkommen zerstört. Bis zu 150 Kräfte verschiedenster Wehren waren zeitweise vor Ort, um das Feuer zu löschen...

