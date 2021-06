Feuerwehren im Einsatz : Großfeuer in Bönningstedt: Dachstuhl über Rewe-Markt brennt nieder

Bürger werden gebeten, im Warnbereich Fenster und Türen geschlossen zu halten. Knapp eine Stunde haben die Einsatzkräfte gegen das Feuer gekämpft. Momentan laufen die Löscharbeiten noch. Die Kreuzung ist weiter gesperrt.

Avatar_shz von Caroline Hofmann und Florian Sprenger

29. Juni 2021, 11:02 Uhr

Bönningstedt | Die Rauchwolke war über Kilometer zu sehen, Sirenen in Bönningstedt (Kreis Pinneberg) deutlich zu vernehmen: In der Gemeinde ist am Dienstagvormittag (29. Juni) der Dachstuhl über dem Rewe-Markt am Marktplatz komplett niedergebrannt. Ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehren aus Bönningstedt, Ellerbek, Hasloh und Quickborn ist auch weiterhin vor Ort, um die Löscharbeiten durchzuführen. Auch Rettungsdienst und Polizei sind zum Einsatzort an der Kieler Straße geeilt.

Feuer breitete sich schnell aus

Gegen 9:30 Uhr wurde die Leitstelle West mit der Info, dass es zu einem Feuer in einem Gebäude kam, informiert. Als die Helfer der Freiwilligen Feuerwehren eintrafen, breitete sich das Feuer in dem Wohn- und Geschäftshaus schnell auf den gesamten Dachstuhl des Gebäudes aus. Mit zwei Drehleitern werden die letzten Glutnester des Gebäudes abgelöscht.

Florian Sprenger

Bürger sind über die sogenannte NINA-Warn-App bereits informiert worden, im Warnbereich Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Auch der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg bittet darum, den Bereich um den Bönningstedter Marktplatz weiträumig zu umfahren und die Anfahrtswege für Rettungskräfte freizuhalten.



Florian Sprenger

Nach Angaben von Dennis Renk, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg, dauern die Löscharbeiten noch knapp zwei bis drei Stunden an. Zudem bestätigte er, dass der Dachstuhl über dem Rewe-Markt komplett niedergebrannt ist. „Zum Glück haben die Brandwände gehalten. Ansonsten wäre vermutlich das ganze Gebäude abgebrannt“, sagte Renk im Gespräch mit shz.de.

Kunden hielten sich in dem Rewe-Markt nicht auf. Aufgrund von Modernisierungs- und Erweiterungsarbeiten ist der Supermarkt momentan geschlossen. Das Feuer ist laut Renk nicht in den Rewe-Markt eingedrungen, allerdings sei dort mit einem Wasserschaden zu rechnen.

Niemand wurde verletzt

Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr gibt es keine Verletzten und auch keine brennende Gasleitung. Es entstand ein hoher Sachschaden. Der komplette Kreuzungsbereich in Bönningstedt (Kieler Straße, Bahnhofstraße, Ellerbeker Straße) steht still. Alle Straßen sind momentan noch gesperrt. Auch in der Gemeinde Ellerbek verhindern Polizeikräfte auf der Hauptstraße die Weiterfahrt Richtung Bönningstedt.

*Dieser Text wird in Kürze aktualisiert.