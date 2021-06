Großfeuer in Bönningstedt : Acht Personen bei Dachstuhlbrand über Rewe-Markt leicht verletzt

Mehr als 160 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, DRK, THW und Polizei haben stundenlang gegen das Feuer angekämpft. Unter den Verletzten sind auch zwei Feuerwehrleute.

Bönningstedt | Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen, Sirenen in Bönningstedt (Kreis Pinneberg) deutlich zu vernehmen: In der Gemeinde ist am Dienstagvormittag (29. Juni) der Dachstuhl über dem Rewe-Markt am Marktplatz komplett niedergebrannt. Dabei sind insgesamt acht Menschen leicht verletzt worden, darunter auch zwei Feuerwehrkäfte, wie Michael Bunk, Pressesp...

