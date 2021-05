Nach Brand in Bönningstedt : Golfclub Wendlohe: Jetzt kommt die neue Driving Range

Ende Oktober 2019 brannte die Trainingshalle des Golfclubs Wendlohe nieder. Jetzt laufen die Arbeiten für einen Neubau.

Bönningstedt | Es war ein verstörendes Bild, das die niedergebrannte Driving Range im Golfclub Wendlohe in Bönningstedt im Herbst 2019 bot. In der Halloween-Nacht war das Trainingsgebäude auf dem Clubgelände in Flammen aufgegangen. Es war nicht mehr zu retten. Jetzt – nicht ganz zwei Jahre nach dem Unglück – nimmt der Neubau der Driving Range Formen an. Chr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.