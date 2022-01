„Rassismus schadet der Seele“ : Quickborn: Kirche erinnert mit Banner an den getöteten George Floyd

Das 3,30 Meter breite Plakat hängt am Gemeindehaus neben der Quickborner Marienkirche und erinnert an den getöteten Amerikaner George Floyd. Es ist die zweite Version, denn das Original wurde zerstört.

Quickborn | Mal hängt das Banner straff gespannt zwischen zwei Fenstern, mal schmiegt es sich an einen dicken Baumstamm, mal erhebt es sich als Aufsteller vor der Kulisse der Ostsee, mal steht es vor dem Haupteingang zu einem Gebäude. In Quickborn hat die Fahne mit der Aufschrift „Rassismus schadet der Seele“ seinen Platz an der roten Backsteinwand des neuen Geme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.